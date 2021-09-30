В России за сутки выявили 23 888 случаев заражения COVID-19, максимум с 25 июля

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 888, до 7 511 026. Прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении он составил 0,32%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 826, до 6 672 767. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 867 против 857 днем ранее, до 207 255. Таким образом, максимум по числу умерших из-за ковида в России обновляется третий день подряд.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.-0-