В России за сутки выявили 24 092 случая заражения COVID-19

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24 092, сообщает ТАСС.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев не превышает 0,7%.
Общее количество инфицированных в России достигло 3 544 623. Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04 - максимума с 22 декабря 2020 года.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 27 311 - до 2 936 991. Пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заражения.
Общая доля уже выздоровевших достигла 82,8% - нового максимума с начала пандемии.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 590 против 555 днем ранее, это максимальный показатель с начала года. Всего от инфекции умерли 65 085 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,84%, следует из данных штаба.-0-