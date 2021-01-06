В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения COVID-19

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 217, сообщает ТАСС.

Днем ранее было выявлено 24 246 инфицированных. В относительном выражении рост числа заболевших третий день не превышает 0,7%.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 055, до 2 685 723. По данным штаба, в стране уже выздоровел 81,2% заразившихся. Это максимум с 2 октября.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки - 445, 518 смертей зарегистрировано днем ранее. Всего от инфекции умер 59 951 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во второй раз с начала пандемии опустился ниже 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Показатель снизился с 0,91 до 0,89. На таком уровне он был только однажды - 19 мая, а ниже не опускался ни разу.

За все время в стране зафиксирован 3 308 601 случай заражения.-0-