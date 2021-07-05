В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 353, до 5 635 294. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 14 540, до 5 083 441. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 654 против 663 днем ранее, до 138 579. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.-0-