В России за сутки выявили 24 522 случая заражения COVID-19

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522 - до 7 535 548. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955 до 6 692 722. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее - до 208 142. Таким образом, четвертый день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.-0-