В России за сутки выявили 24 715 случаев заражения COVID-19

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24 715, сообщает ТАСС. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составляет 0,7%. Общее количество инфицированных в России достигло 3 520 531. Коэффициент распространения коронавируса в России вырос с 1,01 до 1,02, в последний раз он поднимался до этой отметки 27 декабря 2020 года. Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 636. Всего вылечились 2 909 680 человек. Число выписанных за сутки четыре дня, согласно данным штаба, превышает количество выявленных случаев заражения. Общая доля выздоровевших выросла до 82,6%. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 555 против 570 днем ранее, до 64 495. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!