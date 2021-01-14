В России за сутки выявили 24 763 случая заражения COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 763, сообщает ТАСС.

Это максимум с 2 января, когда стало известно о 26 301 заразившемся.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 495 816.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 27 956. Всего уже вылечились 2 882 044 человека. Число выписанных за сутки, согласно данным штаба, три дня превышает количество выявленных случаев. Доля выздоровевших выросла до 82,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 570 против 566 днем ранее. Всего от инфекции умерли 63 940 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%.-0-