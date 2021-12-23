В России за сутки выявили 25 667 случаев заражения коронавирусом

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 667, до 10 318 650. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 645, до 9 139 166. Доля выписанных пациентов увеличилась до 88,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1002 против 1020 днем ранее, до 301 271. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась 2,92%.-0-