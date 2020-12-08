В России за сутки выявили 26 097 случаев заражения коронавирусом

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 097. Общее количество инфицированных достигло 2 515 009. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%.

Новые 5 232 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 660 073 инфицированных. Днем ранее в Москве зарегистрировали 7 279 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,8%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 938. Всего выздоровели 1 981 526 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до 78,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 456 днем ранее, до 44 159. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,76%, следует из данных штаба.-0-