В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения COVID-19, умерли 559 человек

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 190, общее количество инфицированных достигло 2 541 199. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост за два дня составляет около 1%.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 266. Всего уже выздоровели 2 007 792 пациента. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 559 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 44 718 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 1,76%, следует из данных штаба.-0-