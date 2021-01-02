В России за сутки выявили 26 301 случай заражения COVID-19

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 301 и достигло 3 212 637. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее стало известно о 27 039 выявленных случаях. В относительном выражении прирост числа инфицированных замедлился до 0,8%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 897. Всего уже вылечились 2 599 035 человек. Доля выздоровевших возросла до 80,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 447. Всего от инфекции умерли 58 002 пациента. -0-