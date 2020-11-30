В России за сутки выявили 26 338 новых случаев заражения COVID-19

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 338, до 2 295 654, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщили о 26 683 заразившихся. В частности, в Москве выявили 6 511 новых случаев (24,7% всех в стране), в Санкт-Петербурге - 3 691 (14%), в Подмосковье - 1 064 (4%), в Нижегородской области - 458 (1,7%), в Карелии - 414 (1,6%), в Свердловской области - 381 (1,4%).

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 17 247. Всего уже вылечились 1 778 704 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 39 895 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.

Отмечается, что в России почти 30% смертей из-за коронавируса с начала пандемии пришлись на ноябрь. За месяц в стране умерли 11 905 человек, что в 1,6 раза больше, чем в октябре.-0-