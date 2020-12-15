В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения COVID-19

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за минувшие сутки возросло на 26 689. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост заболевших не превышает 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 пациентов. Доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 577 против 450 днем ранее. Всего от инфекции умерли 47 968 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%.-0-