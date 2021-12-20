В России за сутки выявили 27 022 случая заражения коронавирусом

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 022 - до 10 241 812. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 6 октября. В относительном выражении он составил 0,26%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 059 - до 9 014 980. Доля выписанных пациентов составляет 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1019 против 1023 днем ранее - до 298 222. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,91%.-0-