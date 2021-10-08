В России за сутки выявили 27 246 случаев заражения коронавирусом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 246 - до 7 717 356. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 566 до 6 819 796. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 936 против 924 днем ранее - до 214 485. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.-0-