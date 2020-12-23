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23 декабря 2020, 11:14

В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом

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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 250. Общее количество инфицированных достигло 2 933 753, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 0,9% впервые с 8 октября.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 447. Всего уже выздоровели 2 343 967 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до уровня 79,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 549 против 561 днем ранее. Всего от инфекции умер 52 461 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%.-0-

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