В России за сутки выявили 27 403 заразившихся COVID-19

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось за минувшие сутки на 27 403 до 2 402 949 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев два дня не превышает 1,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 569 до 42 176. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 4 октября увеличилась до 1,76%, следует из данных штаба.

Число выписанных пациентов в РФ, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 901. Всего уже выздоровели 1 888 752 человека. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов вновь превысило количество инфицированных. Доля выздоровевших увеличилась до 78,6%.-0-