В России за сутки выявили 27 543 заразившихся коронавирусом - новый антирекорд

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 543, это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 215 533, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Накануне также был зафиксирован максимум - 25 487 новых случаев. В относительном выражении прирост, по данным штаба, увеличился с 1,2% до 1,3%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО, Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки было выявлено 1058 новых случаев заражения в Московской области, 459 - в Нижегородской области, 399 - в Свердловской области, 388 - в Республике Карелия, 361 - в Архангельской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 464 801 человек. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 682, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 712 174 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 77,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 496 против 524 днем ранее. Всего от инфекции умерли 38 558 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.-0-