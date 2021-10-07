В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения COVID-19

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Прирост числа заболевших стал максимальным с 31 декабря 2020 года. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 330, до 6 799 230. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 924 против 929 днем ранее, до 213 549. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до 2,78%, свидетельствуют данные штаба.-0-