В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом - минимум с 8 октября

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 743, до 10 159 389, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 8 октября. В относительном он составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 37 437. Всего уже выздоровели 8 914 225 человек. Доля выписанных пациентов возросла до 87,7% от всех заразившихся.

Число летальных исходов увеличилось за сутки на 1 080 против 1 133 днем ранее. Всего от инфекции умерли 295 104. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась 2,9%.-0-