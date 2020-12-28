В России за сутки выявили 27 787 заразившихся коронавирусом

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 787. Общее количество инфицированных достигло 3 078 035. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост четыре дня не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Алтай, Еврейской АО (0,6%).

В частности, за сутки было выявлено 3 748 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 606 - в Московской области, 502 - в Нижегородской области, 404 - в Свердловской области, 396 - в Псковской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 551 461 человек.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 480. Всего уже выздоровели 2 471 309 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 248 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 350 - в Московской области, 459 - в Нижегородской области, 407 - в Свердловской области, 405 - в Республике Карелия.

Число летальных исходов за сутки возросло на 487 против 552 днем ранее. Всего от инфекции умерли 55 265 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.-0-