В России за сутки выявили 27 927 заразившихся COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 927 - до 2 569 126, сообщает ТАСС.
На протяжении последних семи дней в России в среднем в сутки выявляют более 18,8 случая заражения на каждые 100 тыс. жителей.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 877, всего уже выздоровели 2 033 669 человек.
Число летальных исходов за сутки возросло на 562 против 559 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 45 280 человек.-0-