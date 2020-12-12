В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 137. Общее количество инфицированных достигло 2 625 848, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среднесуточный показатель заболеваемости за последние семь дней составил 18,9 случая заражения на каждые 100 тыс. жителей. Неделю назад он был равен 18,4. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Ямало-Ненецком АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях, Еврейской АО (0,7%).

В частности, за сутки было выявлено 3776 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1393 - в Московской области, 501 - Нижегородской области, 428 - Карелии, 405 - Архангельской области. В Москве за сутки зафиксировали 6622 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 685 785 инфицированных. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7215 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

В настоящее время в России продолжают лечение 493 437 человек. Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 118. Всего выздоровели 2 085 958 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.-0-