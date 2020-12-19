В России за сутки выявили 28 209 случаев заражения коронавирусом

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 209. Общее количество инфицированных достигло 2 819 429. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 109. Всего уже выздоровели 2 254 742 человека. Доля вылечившихся составляет около 80% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 585, до 50 374. Днем ранее было зарегистрировано 611 смертей. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,79%, обновив максимум с начала пандемии.-0-