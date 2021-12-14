В России за сутки выявили 28 343 случая заражения коронавирусом

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 343, до 10 074 797. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 084, до 8 804 000. Доля выписанных пациентов возросла до 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло за сутки на 1145 против 1121 днем ранее, до 291 749. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до 2,9%.-0-