В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

16 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 486 - до 10 131 646. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 155 - до 8 876 788. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1133 против 1142 днем ранее - до 294 024. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.-0-