В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 552. Общее количество инфицированных достигло 2 791 220. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 093. Всего после инфекции выздоровели 2 228 633 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 79,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 611 против 587 днем ранее. Всего от инфекции умерли 49 762 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,78%, следует из данных штаба.-0-