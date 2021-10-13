В России за сутки выявили 28 717 новых случаев заражения COVID-19

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 717, до 7 861 681. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в россиян возросло за сутки на 21 801, до 6 916 086. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984 против 973 днем ранее, до 219 329. Это новый максимум по суточному количеству смертей с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,79%, следует из информации штаба.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!