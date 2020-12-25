В России за сутки выявили 29 018 заразившихся COVID-19

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 018. Общее количество инфицированных достигло 2 992 706, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 397. Всего уже выздоровели 2 398 254 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до уровня 80,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 563 против 635 днем ранее. Всего от инфекции умерли 53 659 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.-0-