В России за сутки выявили 29 935 заразившихся COVID-19 - максимум с начала пандемии

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 935, это максимальный показатель с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 2 963 688, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 890. Всего уже выздоровели 2 370 857 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся составляет около 80% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 635 против 549 днем ранее, это суточный максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 53 096 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%.-0-