В России за сутки выявили 30 288 случаев заражения коронавирусом

11 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 288, до 9 986 967, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%. В настоящее время болеют 988 652 человека.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 446. Всего уже выздоровели 8 709 964 человека. Доля выписанных пациентов увеличилась до 87,2% среди всех заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1171 против 1176 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 288 351 пациент.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) поднялась до 2,89%.-0-