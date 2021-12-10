В России за сутки выявили 30 873 случая заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 873, до 9 956 679. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,31%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 35 657, до 8 673 518. Доля выписанных пациентов увеличилась до 87,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1176 против 1181 днем ранее, до 287 180. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,88%.-0-