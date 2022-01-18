В России за сутки выявили 31 252 случая заражения COVID-19, это максимум с 6 декабря

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 252, до 10 865 512, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,29%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 564, до 9 902 935. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 688 против 670 днем ранее, до 322 678. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.-0-