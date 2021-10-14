В России за сутки выявили 31 299 случаев заражения COVID-19 - максимум с начала пандемии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 299 - до 7 892 980. Это новый антирекорд по суточному приросту числа заболевших с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 670 - до 6 937 756. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 986 против 984 днем ранее - до 220 315, что также стало максимальным показателем за все время пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.-0-