В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 136, что стало минимумом с 14 октября. Общее число зараженных в стране составило 9 833 749. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 070. Всего уже выздоровели 8 530 476 человек. Доля выписанных пациентов составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1184 против 1206 днем ранее - до 282 462. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) составляет 2,87%.-0-