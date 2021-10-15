В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 32 196. Всего COVID-19 был диагностирован у 7 925 176 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 268. Всего уже выздоровели 6 960 024 человека.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 87,8% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 999 против 985 днем ранее. Всего от инфекции умерло 221 313 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,79%.-0