В России за сутки выявили 32 930 случаев заражения COVID-19

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ЕЭК разработала рекомендацию для обеспечения свободы перемещения граждан между странами ЕАЭС в пандемию
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 514. Всего уже выздоровел 8 436 631 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,65% от общего числа заразившихся.
Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1217 против 1221 днем ранее, до 278 857. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,86%.-0-