В России за сутки выявили 33 389 случаев заражения COVID-19

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 389, до 9 703 107. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 185. Всего уже выздоровели 8 400 117 человек. Доля выписанных пациентов составляет 86,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1221 против 1226 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 277 640 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) составляет 2,86%.-0-