В России за сутки выявили 33 899 случаев заражения COVID-19, это максимум с 27 ноября

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899 до 10 899 411, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 27 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,31%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 920 до 9 925 855. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 698 против 688 днем ранее до 323 376. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.-0-