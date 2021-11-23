В России за сутки выявили 33 996 случаев заражения COVID-19

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 996, это минимум с 19 октября. Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 9 400 835. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 36 051. Всего уже выздоровели 8 089 694 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1243 против 1241 днем ранее - до 266 579. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) выросла до 2,84%, следует из данных штаба.-0-