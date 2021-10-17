В России за сутки выявили 34 303 случая заражения коронавирусом

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 303, до 7 992 687. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Это четвертый подряд максимум по количеству заразившихся в стране за сутки. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 717, до 7 000 624. Доля выписанных пациентов снизилась до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 997 против 1 002 днем ранее, до 223 312. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.-0-