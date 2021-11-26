В России за сутки выявили 34 690 случаев заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 690, до 9 502 879. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 145. Всего уже выздоровел 8 200 971 человек. Доля выписанных пациентов выросла до 86,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 1235 против 1238 днем ранее, до 270 292. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,84%.-0-