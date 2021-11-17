В России за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 626 - до 9 182 538. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 36 388, что стало максимумом с начала пандемии. Всего, по данным штаба, уже выздоровели 7 882 836, или 85,8% заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 возросло за сутки на 1247 против 1240 днем ранее - до 259 084. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.-0-