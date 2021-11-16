В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19 - минимум с 27 октября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 818 - до 9 145 912. Это минимум с 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 161 - до 7 846 448. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1240 против 1211 днем ранее - до 257 837. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.-0-