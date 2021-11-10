В России за сутки выявили 38 058 случаев заражения COVID-19. Это минимум с 27 октября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 058 до 8 911 713. Это минимум с 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 565 до 7 654 161. Это максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1239 против 1211 днем ранее до 250 454. В абсолютном выражении прирост стал самым высоким с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.-0-