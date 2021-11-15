В России за сутки выявили 38 420 случаев заражения COVID-19

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 420, до 9 109 094. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 972, до 7 812 557. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло за сутки на 1211 против 1219 днем ранее, до 256 597. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.-0-