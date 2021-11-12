В России за сутки выявили 40 123 случая заражения COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962. Доля выписанных пациентов составляет 85,9% от всех заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1235 против 1237 днем ранее, до 252 926. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,81%.-0-