В России за сутки выявили 40 735 случаев заражения COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 735, до 8 714 595. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Третий день суточное число заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 605. Всего уже выздоровел 7 505 971 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до 86,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 244 447 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) выросла до 2,81%.-0-