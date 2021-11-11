В России за сутки выявили 40 759 случаев заражения COVID-19

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 156, до 7 687 317. Доля выписанных пациентов составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1237 против 1239 днем ранее, до 251 691. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.-0-