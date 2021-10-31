В России за сутки выявили 40 993 случая заражения коронавирусом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 993, до 8 513 790. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных сегодня данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,48%.

В частности, за сутки выявили 3 597 случаев в Санкт-Петербурге, 2 737 - в Московской области, 1 458 - в Самарской области, 799 - в Нижегородской области, 793 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 916 713, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 115, до 7 358 539. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 158 против 1 160 днем ранее, до 238 538. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 603 против 7 267 днем ранее, до 1 817 391. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 94 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 31 342 человека (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба. Количество выздоровевших за сутки выросло на 5 050, до 1 593 747. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 192 302 человека.-0-